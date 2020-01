Suspeito de furtar autorádio esfaqueado pelo dono do carro em Gaia

Roberto Bessa Moreira Hoje às 16:34 Facebook

Confrontos ocorreram na manhã deste sábado, na Afurada, em Gaia. Agressor fugiu do local, mas está identificado

Um homem de 37 anos, suspeito de ter furtado um autorádio, foi esfaqueado pelo dono do carro vandalizado. A ocorrência aconteceu na manhã deste sábado, na Afurada, Vila Nova de Gaia, e obrigou o esfaqueado a receber assistência hospitalar. O agressor fugiu do local, mas já está identificado pela PSP.

Segundo o JN apurou, o furto teve lugar há alguns dias, sem que, na ocasião, tivesse sido apanhado o ladrão do autorádio. Contudo, o proprietário do automóvel visado terá descoberto a identidade do autor do assalto e acabou por surpreendê-lo, pelas 12 horas deste sábado, na rua Abílio de Azevedo, na Afurada, local de residência de ambos. Os dois homens envolveram-se, então, em confrontos e o suspeito da autoria do furto foi esfaqueado numa das mãos e numa perna. Os ferimentos sofridos fizeram com que o indivíduo fosse transportado ao hospital, onde foi suturado e teve alta médica pouco depois.

Nesta altura, já a PSP estava no local dos desacatos, mas já não encontrou o agressor. Este fugiu logo após ter esfaqueado o opositor, mas está identificado pelas autoridades.