Suspeito de homicídio em festa de Natal ilegal entregou-se na PJ

O suspeito do homicídio de um homem de 26 anos, baleado numa festa de Natal, na Costa da Caparica, concelho de Almada, entregou-se às autoridades.

O suspeito do homicídio de um jovem de 26 anos, na manhã de sábado, nas Terras da Costa, em Almada, entregou-se este domingo de manhã nas instalações da PJ de Setúbal "juntamente" com um advogado. Será agora detido e presente a tribunal para aplicação de medidas de coação. Em causa o crime de homicídio qualificado.

O crime ocorreu na manhã de sábado, no final de uma festa ilegal com mais de 300 pessoas no bairro social Terras da Costa, na Costa da Caparica.

A vítima foi surpreendida pelo agressor, com quem se desentendeu na festa. O suspeito disparou cinco tiros na direção da vítima, acertando dois no pescoço e braço.

O agressor colocou-se em fuga e a vítima foi transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, por amigos, onde veio a falecer.