Suspeito de matar ex-companheira a tiro entregou-se à PSP

A Polícia Judiciária confirmou hoje à Lusa que deteve, no Barreiro (Setúbal), um homem suspeito de ter baleado a ex-companheira na tarde de domingo na localidade de Muge, concelho de Salvaterra de Magos (Santarém).

Fonte da PJ disse que o homem se entregou à PSP do Barreiro, confessando o crime, tendo ficado sob alçada da Polícia Judiciária de Setúbal, aguardando a aplicação das medidas de coação.

A vítima, uma mulher com cerca de 30 anos, foi atingida mortalmente na cabeça.

Fontes citadas pela imprensa regional afirmam que o casal, residente no Barreiro e separado há uns meses, estaria a passar o fim de semana na casa do pai do suspeito, juntamente com a filha da vítima, uma menina de 5 anos, entretanto entregue aos cuidados do pai biológico.