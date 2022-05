Suspeito de matar Igor Silva entrega-se esta terça-feira na PJ

Pai e filho fugiram na noite do crime e não regressaram a casa. Advogada intermediou rendição para que Renato Gonçalves seja interrogado esta terça-feira.

Renato Gonçalves, o principal suspeito da morte de Igor Silva durante os festejos do título de campeão nacional do F. C. Porto, deve entregar-se esta terça-feira na Polícia Judiciária (PJ) para ser interrogado. A rendição foi intermediada pela advogada do suspeito. O pai de Renato Gonçalves, conhecido pela alcunha de "Marco Orelhas", que também é considerado suspeito no homicídio, continua em parte incerta. No bairro de Ramalde, no Porto, onde vivia a vítima, dezenas de familiares e amigos prestaram homenagem a Igor Silva, pedindo que a justiça seja rápida na resolução do caso.