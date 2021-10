Suspeito de roubos a padarias e gasolineiras na Feira confessa crimes

JN/Agências Hoje às 14:08 Facebook

Um homem de 25 anos suspeito de ter assaltado várias pastelarias e gasolineiras em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, confessou a autoria dos crimes, esta sexta-feira.

Durante a primeira sessão do julgamento, no Tribunal de Santa Maria da Feira, o arguido, que se encontra em prisão preventiva, fez uma confissão integral e sem reservas dos factos que constavam da acusação.

Perante o coletivo de juízes, o arguido, que está acusado de três crimes de roubo na forma consumada e um outro na forma tentada, alegou que roubava para sustentar o vício da droga.

Nas alegações finais, o Ministério Público (MP) pediu a condenação do arguido numa pena de prisão efetiva, por se tratar de "crimes muito graves, cometidos com armas, que causam alarme social muito grande".

Já a defesa, sustentou que a confissão deverá ser tida em conta como atenuante.

Os assaltos ocorreram entre 24 de fevereiro e 8 de março, em duas gasolineiras e duas padarias de Santa Maria da Feira.

Nas três primeiras situações, o arguido conseguiu apropriar-se de 400 euros e dois maços de tabaco.

No último caso, o arguido retirou 60 euros da caixa registadora e quando se preparava para sair da loja com o produto do roubo, foi agarrado pela funcionária e por colegas que vieram em seu socorro e que o imobilizaram até à chegada da GNR.