Suspeito de ter abusado sexualmente de menina de 12 anos fica em preventiva

O homem de 27 anos suspeito de ter abusado sexualmente de uma menina de 12 anos em Celorico de Basto ficou, esta quarta-feira, em prisão preventiva.

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga deteve o trabalhador agrícola fora de flagrante delito, tendo em conta os fortes indícios de crime recolhidos.

De acordo com as autoridades, os abusos foram cometidos no verão deste ano, no período de férias escolares, na casa da vítima. O suspeito efetuava trabalhos agrícolas pontuais na casa da família da vítima.