Suspeito de tráfico de cocaína detido em flagrante em Bragança

Glória Lopes Hoje às 17:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, com 59 anos, foi detido esta sexta-feira pela PSP em Bragança pelo crime de tráfico de droga.

Segundo uma fonte do comando desta cidade, a detenção foi efetuada pelo dispositivo de investigação criminal em flagrante delito.

"O suspeito, um portuense, residente em Bragança, foi apanhado no decurso de uma operação planeada e dirigida para o reconciliar com a posse de estupefacientes, foi consumada a detenção e apreendido estupefaciente, cocaína em base (vulgo crack) com o peso bruto total de 9,14 gramas, suficiente para aproximadamente 50 doses de consumo diário, e um telemóvel, por suspeita de utilização na prática do crime", informou a fonte da PSP.

O homem vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação da medida de coação adequada.