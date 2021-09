Suspeito de tráfico detido em Viana com 45 doses de cocaína

A PSP de Viana do Castelo deteve um homem, de 53 anos, suspeito de tráfico de estupefacientes, na posse de 45 doses de cocaína.

Segundo informação divulgada pelo Comando da PSP de Viana, o suspeito é desempregado e residente na cidade. Foi abordado pela polícia e detido, na quarta-feira, quando chegava à zona urbana, "procedente da área Metropolitana do Porto, onde se havia deslocado, acompanhado por um indivíduo do sexo masculino, com 60 anos de idade e um indivíduo do sexo feminino, com 59 anos de idade, ambos também residentes na cidade, para adquirir o estupefaciente que lhe foi apreendido e que se destinava a ser vendido nesta cidade e zonas limítrofes". Foram apreendidos dinheiro e dois telemóveis.

Segundo a PSP, "este fenómeno criminal, que se relaciona com a venda direta a consumidores do produto estupefaciente, estava a ser investigado pelo desenvolvimento do crime de tráfico de estupefacientes há cerca de um ano". E o suspeito "já tinha sido intercetado e constituído arguido no âmbito do referido inquérito e tem já antecedentes criminais, pela prática do mesmo crime".

O detido vai ser presente a Interrogatório judicial junto do Tribunal de Viana, esta quinta-feira, para aplicação de medidas de coação.