Suspeito de violência doméstica detido em Vila Nova de Cerveira

Um homem de 27 anos, suspeito de agredir violentamente a ex-mulher, foi detido pela GNR em Vila Nova de Cerveira.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o suposto agressor "arrombou a porta da residência da ex-mulher, de 23 anos, e agrediu-a fisicamente, deixando-a prostrada no chão e pondo-se de seguida em fuga".

A mesma fonte adianta que a detenção foi feita na quinta-feira, sendo que o detido já foi presente ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo, que lhe aplicou como medidas de coação o "afastamento e proibição de contacto com a vítima através de pulseira eletrónica". A detenção envolveu o Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE).