Suspeito desmente "ataque xenófobo" a cidadão brasileiro em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 17:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O suspeito de um alegado ataque xenófobo contra um engenheiro brasileiro, em Braga, no feriado de 10 de junho, desmentiu as acusações dizendo que "as agressões começaram da parte" da alegada vítima.

Um engenheiro brasileiro, Saulo Jucá, de 51 anos, acusou um jovem português de ataque xenófobo, num café em Braga. O homem, natural de Pernambuco, no Brasil, disse ter sido vítima de socos e de pontapés, e exibiu lesões no rosto e em outras partes do corpo, alegadamente sofridas numa contenda com Fábio Lemos, de 29 anos, no dia 10 de junho.

Saul Jucá diz ter havido motivações xenófobas na origem dos desacatos, ocorridos num café, em Braga. Fábio Veloso Lemos não desmente a altercação, que diz disse "ter sido para repelir agressões" iniciadas por engenheiro brasileiro, com dupla nacionalidade, a residir em Braga desde 2021.

PUB

"Vou fazer queixa desse senhor, bem como a minha mãe, a quem ele se dirigiu em termos muito impróprios. Ele estava embriagado", disse, Fábio Lemos, em declarações ao JN, prestadas esta quinta-feira, em Braga.

Fábio Lemos, de 29 anos, deu a sua versão dos factos, começando por referir "não haver qualquer ataque xenófobo ou outro tipo" contra Saulo Jucá. "Nunca fui xenófobo. Tenho amigos e clientes brasileiros, até mesmo familiares com ligações a cidadãos do Brasil e outros países, e nunca tive problemas", argumentou.

Questionado acerca do que se passou no café, Fábio Lemos responsabilizou Saulo Jucá. "Tudo começou quando esse senhor, sem mais nem menos, após entrar no café, se virou para mim, perguntando-me 'o que foi?'. Eu disse: 'nada'", contou o jovem português. "Então, virou-se para mim, novamente, dizendo que se fosse no Brasil me dava dois tiros, ao que eu perguntei para quem estava a falar. Ele levantou-se, veio numa de agressividade contra mim, começando a agredir-me", acrescentou.

"As imagens de videovigilância vão mostrar que falo verdade e tenho a razão do meu lado", disse Fábio Lemos. "Ele rasgou-me a roupa e então ambos nos envolvemos em pancadaria. Não nego os meus atos, mas vou justificá-los com a situação que se criou", acrescentou, sustentando que a alegada vítima estaria embriagada.

"Recordo-me que logo no início, ele ia meio a cambalear com uma postura alcoolizada. O proprietário do café disse-lhe que servia a bebida, mas que tinha de se portar bem", recordou Fábio Lemos. "Nunca o tinha visto, soube depois que costuma ir lá beber umas cervejas, não percebo o porquê de se falar de xenofobia", afirmou.

"Eu tinha bebido, mas estava já numa fase final. Vinha de um café, passei ali porque estava lá a minha mãe que ali reside e a seguir eu ia embora, porque era hora de jantar. Não houve antecedentes nem qualquer tipo de xenofobia", acentuou Fábio Lemos.

Advogado avançará com outra queixa

À margem da entrevista, o advogado João Ferreira Araújo, que defende Fábio Veloso Lemos, afirmou ao JN que ainda hoje foi Tribunal de Braga, procurar a queixa de Saulo Jucá. "Para o meu cliente fazer também ele a respetiva queixa", explicou.

O advogado João Ferreira Araújo, que defende Fábio Veloso Lemos, diz que vai apresentar queixa Foto: Joaquim Gomes/JN

"O meu constituinte foi enxovalhado. As coisas não se passaram como têm sido relatadas pelos órgãos de comunicação social, pelo que vai queixar-se, assim como a mãe, que foi alvo de impropérios pouco aceitáveis", disse João Ferreira Araújo.

"Tratou-se de uma mera rixa entre duas pessoas que não se conheciam antes, sem qualquer motivação xenófoba ou de outro género, houve excessos de ambas as partes e a começar por beberem demais", disse o advogado.

"Todos os dias acontecem coisas destas um pouco por todo o país. Não deviam acontecer, às vezes têm consequências trágicas, o que felizmente não sucedeu neste caso, que se lamenta, mas que não teve a motivação que se pretende dar", disse o advogado de Fábio Lemos.

"Alias, não teve motivação alguma, foi uma coisa disparatada, um mal-entendido, em que os acontecimentos se precipitaram, mas não passou disso, de ofensas corporais simples, de parte a parte", salientou João Ferreira Araújo ao JN.