Suspeito no caso Maddie investigado por morte de rapaz alemão de 13 anos

Christian Brueckner, suspeito de ter raptado e matado Madeleine McCann em Portugal, está a ser investigado por violação e homicídio de um rapaz de 13 anos na cidade alemã de Frankfurt.

O homem suspeito de ter matado Madeleine McCann em 2007 está agora também a ser investigado pela polícia no caso da violação e homicídio de um rapaz de 13 anos em Frankfurt, cujo corpo foi encontrado brutalmente mutilado.

O caso remonta a março de 1998. A vítima, Tristan Brübach , foi encontrada pelas autoridades perto da estação de comboios de Frankfurt-Hochst, numa passagem subterrânea.

A polícia confirmou ao jornal alemão "Frankfurter Neue Presse" que está a investigar a ligação de Christian Brueckner a este caso, após ter conseguido fazer um retrato-robô do suspeito a partir do relato de testemunhas do crime.