Suspeito violência doméstica fica com pulseira electrónica até ao julgamento

A GNR anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem, com 59 anos, em Alfândega da Fé, por violência doméstica.

A detenção efetuada ontem pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) ocorreu no decurso de uma investigação por violência doméstica, cujo suspeito já tinha sido constituído arguido por agressões verbais e ameaças a uma mulher, com 58 anos, com quem manteve um relacionamento, referiu uma fonte do comando da GNR em Bragança.

Os militares apuraram que se mantinham as ameaças e injúrias à ex-companheira, dando cumprimento a um mandado de detenção.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Mogadouro, onde foi sujeito a primeiro interrogatório judicial, tendo o juiz aplicado como medida de coação a proibição de contactar a vítima por qualquer meio e o afastamento a uma distância de 300 metros controlado por pulseira eletrónica.