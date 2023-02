Suspeitos de assaltar casais gays em Matosinhos ficam em preventiva

Os dois jovens, de 19 e 24 anos, suspeitos de pertenceram ao grupo que espalhou o terror com duas dezenas de assaltos violentos numa zona de encontros fortuitos noturnos gay, situada entre São Mamede de Infesta e Leça do Balio, em Matosinhos, foram colocados em prisão preventiva.

Estes suspeitos vão assim juntar-se na cadeia aos dois outros arguidos que foram detidos pela Polícia Judiciária do Porto, há cerca de mês e meio.

Foi a partir do verão do ano passado que o grupo começou a atuar nas imediações do Museu Abel Salazar. Lá, à noite, dezenas de carros estacionam e os automobilistas travam conhecimento com outras pessoas que procuram o local para encontros fortuitos e discretos. Foi neste cenário que o grupo decidiu atuar. Chegavam de carro e começavam a partir os vidros dos veículos para amedrontar as vítimas.

PUB

Os homens, apanhados em pleno ato sexual, eram logo agredidos e forçados a entregar telemóveis, carteiras, dinheiro e até roupa. Uma das vítimas foi agredida com uma violência extrema e teve de ser assistida no hospital, após ter levado com uma coronhada na cabeça. Os arguidos chegaram a disparar contra os carros das vítimas quando estas tentavam resistir.

Ainda segundo apurou o JN, a dupla procurou aquele local para cometer os crimes por acreditar que as vítimas não apresentariam queixa por vergonha e para evitar que os seus familiares soubessem que frequentavam zonas de "engate". Ainda assim, pelo menos uma dezena de vítimas denunciou os roubos, mas haverá muitas mais.

Os quatro elementos do grupo neutralizado pela PJ vivem no Bairro do Manso, em Matosinhos, e todos têm um vasto percurso criminal, com antecedentes por roubo, furto e agressões. Um deles saiu da cadeia no início do ano passado. Estava a cumprir uma pena de prisão por crimes de roubos, mas saiu em liberdade condicional por ter atingido mais de metade da pena. Todos eram consumidores de droga e alimentavam o vício com o saque dos assaltos.