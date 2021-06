Suspeitos de grupo transnacional de tráfico de droga detidos na Nazaré

JN/Agências Hoje às 12:11 Facebook

Quatro homens suspeitos de fazerem parte de um grupo dedicado ao tráfico transnacional de droga foram detidos na Nazaré, em flagrante delito.

Os homens, com idades entre os 20 e os 31 anos, são suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes e "farão parte de um grupo organizado dedicado ao tráfico transnacional de estupefacientes, sendo a droga distribuída sobretudo nas zonas de Lisboa, Centro e Norte do país", refere a PJ em comunicado.

Os suspeitos demonstravam, segundo a PJ, "extremo cuidado, adotando procedimentos com os quais pretendiam iludir a atenção das autoridades e diminuir o risco de uma eventual abordagem, designadamente com utilização de dispositivos de contra vigilância".

Os homens foram detidos em flagrante delito, no final da semana passada, numa operação da Diretoria do Centro da PJ, no âmbito de investigação titulada pelo Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Coimbra.

Durante a operação foram executadas várias buscas domiciliárias e não domiciliárias, que resultaram na apreensão de "cerca de 53 quilogramas de canábis, bem como de objetos relacionados com a produção 'indoor' [dentro de casa] de canábis e ainda elevado número de telemóveis", é acrescentado no comunicado.

Os quatro detidos, um dos quais com antecedentes criminais, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Coimbra, tendo ficado em prisão preventiva.

A PJ prossegue a investigação tendo em vista "o cabal esclarecimento dos factos".