Suspeitos de megafraude fiscal recebidos com grande aparato policial

Alguns dos suspeitos de uma rede milionária que terá lesado o fisco em milhares de milhões de euros estão a ser ouvidos esta manhã no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto. Por causa de ameaças ao juiz, foi montada uma grande operação de segurança.

Logo ao início da manhã, agentes de várias valências da PSP e da GNR montaram um perímetro de segurança em torno do TIC, no centro da cidade do Porto. O trânsito foi cortado e a chegada dos arguidos e do juiz Pedro Miguel Vieira foi feita sob um enorme aparato policial que causou espanto entre os transeuntes.

Em causa estão diligências relacionadas com a Operação Admiral, uma investigação da Polícia Judiciária a uma rede internacional de fraude fiscal que terá movimentado mais de 2,2 mil milhões de euros. Foram detidos 12 suspeitos incluindo a apresentadora Ana Lúcia Matos e o marido Max, apontado como um dos cabecilhas da rede.

O juiz de instrução criminal Pedro Miguel Vieira foi colocado sob proteção pessoal da PSP. Apesar de nunca ter recebido diretamente ameaças, a avaliação de risco efetuada pela Polícia e pelos serviços de informação do Estado aconselharam o magistrado a ser acompanhado 24 horas por dia pelo Corpo de Segurança Pessoal (CSP) da PSP.