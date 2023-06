Suspeitos de sequestro e espancamento saem em liberdade

A motivação do crime foi a suspeita de um furto de ouro em casa da mãe de um dos detidos.

Vão aguardar a conclusão do processo em liberdade os dois suspeitos de terem sequestrado, roubado e espancado um motorista, em Guimarães, no final do ano passado. O crime terá sido cometido com a motivação de vingar um alegado furto na casa de um amigo de ambos que já tinha sido detido, no passado mês de abril.

Os dois suspeitos, de 30 e 38 anos, foram detidos, na terça-feira, pela Polícia Judiciária de Braga e ficam obrigados pelo juiz de instrução do Tribunal de Guimarães a apresentações periódicas às autoridades e proibição de contactos com os restantes envolvidos no processo.

Principal suspeito

Um homem de 27 anos, suspeito de ter arquitetado o plano de vingança e de ter recrutado os dois homens agora presentes a tribunal, tinha já sido detido, em abril. Depois de ser presente ao Tribunal de Guimarães, também lhe foram aplicadas como medidas de coação a obrigatoriedade de apresentações periódicas às autoridades e a proibição de contactos com outros intervenientes no processo. Este indivíduo estava convencido de que a vítima, vizinho da sua mãe, seria o responsável por um furto de ouro na casa dela.

A 30 de dezembro de 2022, um motorista, de 50 anos, foi atraído para um local "ermo, nos arredores da cidade" e "foi agredido com violência e espoliado do dinheiro que possuía", referiu a PJ, em comunicado, na altura dos acontecimentos. Depois das ofensas à integridade física, os agressores abandonaram o motorista e este, marcado pelas agressões, viu-se obrigado a solicitar ajuda.