Suspeitos de tiroteio no Seixal vão aguardar julgamento em prisão preventiva

Os oito homens detidos pela Polícia Judiciária de Setúbal por suspeita de envolvimento num tiroteio em Paio Pires, no Seixal, vão aguardar julgamento em prisão preventiva.

Os arguidos foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal do Seixal, que lhes decretou a medida de coação mais grave, de prisão preventiva.

Os detidos, que estão indiciados pelos crimes de tentativa de homicídio, dano qualificado e detenção de arma proibida, são os presumíveis autores de diversos disparos com arma de fogo na via pública no passado dia 27 de agosto, em Paio Pires, na sequência de uma desavença com funcionários de uma marisqueira ocorrida quatro dias antes.

Segundo a PGDL, os detidos, munidos de armas de fogo, deslocaram-se no passado dia 27 de agosto a um prédio localizado em Paio Pires, com o "intuito de matar o proprietário" da marisqueira.

"Ali chegados, todos os arguidos efetuaram vários disparos na direção das janelas do prédio, que atingiram quatro frações onde se encontravam os seus habitantes, os quais não foram atingidos por motivos alheios à vontade dos arguidos", refere a PGDL, adiantando que os disparos provocaram vários danos nas habitações e num automóvel estacionado no local.

De acordo com a PGDL, a investigação prossegue sob a direção do Ministério Público do Seixal, coadjuvado pela Polícia Judiciária de Setúbal.