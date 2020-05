Suspensas buscas no Tejo por jovem assassinada, mas bastão foi encontrado

Alexandre Panda e Reis Pinto Hoje às 11:54 Facebook

As autoridades suspenderam as buscas no Cais da Matinha, em Lisboa, pelo corpo de Beatriz Lebre, a jovem assassinada à bastonada por um colega de curso. A arma do crime, um bastão, foi recuperada na tarde de ontem, quinta-feira.

As buscas naquela zona foram dadas por terminadas, embora as autoridades não descartem a possibilidade de continuar noutro local, assumindo que o corpo da jovem, de 23 anos, possa ter sido arrastado pela corrente do rio Tejo.

Ontem foi recuperado o bastão com o qual o suspeito, Rúben Couto, diz agredido Beatriz Lebre sua colega de curso.

O suspeito deverá ser ouvido, esta sexta-feira, em primeiro interrogatório judicial.