TAP vai ter de indemnizar passageiros que tiveram voo cancelado por morte súbita de piloto

A TAP vai ter de indemnizar três passageiros que, em 2019, tiveram um voo cancelado, de Estugarda para Lisboa, devido à morte súbita do copiloto. A decisão é ​​​​​​​do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), que concluiu esta quinta-feira que a morte de Duarte Pato, "por mais trágica que seja, não constitui uma circunstância extraordinária", equiparando-a a uma doença inesperada que pode afetar um membro indispensável da tripulação.

No acórdão, publicado esta quinta-feira e consultado pelo JN, o Tribunal de Justiça recorda que a ausência inesperada, devido a doença ou morte, de um ou mais membros do pessoal indispensáveis para assegurar um voo, mesmo pouco tempo antes da partida do voo, "está intrinsecamente ligada à questão do planeamento da tripulação e dos horários de trabalho do pessoal".

Tal ausência, afirma, "é inerente ao exercício normal da atividade da transportadora aérea operadora, pelo que não integra o conceito de circunstâncias extraordinárias". Por essa razão, esclarece, "a transportadora aérea não está isenta da obrigação de indemnizar os passageiros".