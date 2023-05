Taxa de ocupação do subsolo: clientes do Cartaxo são os que pagam mais

Proveito municipal varia entre poucos cêntimos e mais de sete euros para famílias.

Os valores da taxa de ocupação do subsolo (TOS) imputados às famílias e às empresas na fatura mensal do gás natural variam por todo o país. Há municípios que não estão a cobrar qualquer valor, outros exigem poucos cêntimos e há concelhos cujas quantias da taxa ascendem a mais de sete euros por mês. É o caso do Cartaxo que, segundo o simulador da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), cobra 7,54 euros a uma família com um consumo mensal de 200 kWh. Por outro lado, o município que pede menos dinheiro pela TOS é Vila Nova de Famalicão (16 cêntimos).

A decisão de cobrar ou não a TOS é feita por cada município e a quantia a reclamar às empresas e às famílias (média ou baixa pressão) é definida pela assembleia municipal de cada concelho. A ERSE explica, no seu site, que a fixação do valor global da taxa tem em conta vários requisitos, como "custos diretos e indiretos, encargos financeiros, amortizações e futuros investimentos a realizar pelo município". As autarquias têm, porém, de fundamentar os números praticados no seu regulamento municipal.