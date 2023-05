Quem quiser reaver valores pagos da taxa do subsolo tem de recorrer à Justiça

JN Hoje às 07:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Mariana Almeida, jurista da DECO - Associação para a Defesa do Consumidor, esclarece o como os clientes podem reaver os valores pagos pela taxa de ocupação do subsolo.

Qual é a posição da DECO sobre a cobrança da taxa de ocupação de solo aos consumidores na fatura de gás natural?

A DECO tem vindo a reivindicar que esta taxa não deve ser repercutida no consumidor. Antes mesmo da norma de proibição inscrita no Orçamento do Estado para 2017, já entendíamos que não fazia sentido. É um custo de operação das empresas e, por isso, não deve ser pago pelos consumidores. A lei do Orçamento do Estado para 2017 vem prever, de forma muito clara e evidente, que a taxa não deve ser repercutida ao cliente, ainda que haja um decreto-lei posterior que se refere à sua regulamentação.