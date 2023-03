Taxista alcoolizado foi pedir informações à polícia

A Polícia deteve um taxista, com 56 anos, que estava alcoolizado e se preparava para transportar um passageiro, em Lisboa. Foi intercetado junto ao Aeroporto Humberto Delgado.

A detenção, divulgada esta quarta-feira pela PSP, ocorreu no passado sábado, quando o motorista se preparava para iniciar o serviço já com passageiros no interior da viatura e abordou um agente para perguntar.

Ao polícia não passou despercebido que, "além de ser percetível um comportamento aparentemente ébrio", o motorista exalava um forte odor a álcool". Foi submetido a teste quantitativo de medição de álcool no sangue e apurou-se estar com uma taxa crime de 1,72 g/l.

PUB

Foi detido, constituído arguido e prestou Termo de Identidade e Residência, sendo libertado e notificado para comparecer em audiência de Tribunal.