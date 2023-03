Taxista ameaça médica e persegue juíza que o condenou

Enviou 72 e-mails a organismos acusando chefe de serviço de o querer matar e magistrada de encobrir tentativa de homicídio.

Condenado duas vezes por ter difamado uma médica chefe de serviço do Hospital de Santa Marta, em Lisboa, um taxista, de 59 anos, começou a perseguir a cirurgiã, mas também a juíza que o sentenciou. Durante um ano e meio, o homem enviou mais de 70 e-mails a dezenas de instituições e jornalistas acusando a clínica de o querer matar e a magistrada de encobrir a tentativa de homicídio, ameaçando ambas. Foi recentemente acusado pelo Ministério Público (MP) de 75 crimes de denúncia caluniosa, perseguição e difamação agravada.

Entre outubro de 2020 e fevereiro de 2022, José A., residente em Lisboa, enviou as dezenas de mensagens eletrónicas para diversas pessoas, organismos estatais, instituições judiciais, ordens profissionais, instituições de natureza disciplinar, órgãos de comunicação social, sindicatos e jornalistas. Nos e-mails acusava a médica e a juíza de terem praticado ilegalidades com a conivência de serviços hospitalares e judiciais. Eram acusações de corrupção que o arguido chegou a enviar para o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. Garantia que as duas mulheres eram coniventes na vontade de o condenar, "intimidando-as com referência a tiros e insultando-as, chamando-lhes, entre outros nomes, corruptas, assassinas e lésbicas", pode ler-se na acusação a que o JN teve acesso.