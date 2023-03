Taxista atropelou ciclista mortalmente no Algarve, deixou cliente no hotel e fugiu de TVDE

Um jovem ciclista morreu atropelado por um táxi esta madrugada, em Boliqueime, no Algarve. Após o acidente, o taxista levou o cliente ao hotel, chamou um reboque para a viatura e fugiu para Lisboa de TVDE.

Um homem de 20 anos morreu na sequência de uma colisão com um táxi, cerca das 3.30 horas desta quinta-feira, na EN 270, em Boliqueime, no Algarve. Após o choque, vítima, de nacionalidade brasileira, foi atropelada pela viatura, morrendo no local.

O táxi procedia do Aeroporto de Lisboa com um turista a caminho do Algarve. O taxista fugiu do local após o acidente e levou o cliente ao hotel. Depois chamou um reboque para a viatura e um TVDE no qual fugiu de volta para Lisboa.

Militares do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito da GNR de Faro detetaram o reboque com a viatura. Através dos vestígios deixados no local da colisão e por ter marcas compatíveis com a colisão, perceberam que era o táxi envolvido no acidente fatal.

Os militares da GNR abordaram o reboque e perceberam que o condutor do táxi envolvido no acidente estava em fuga. Conseguiram abordá-lo, no TVDE em que era transportado, na zona das portagens em Paderne.

O taxista, de nacionalidade portuguesa, tem 46 anos e foi constituído arguido e sujeito a análise ao sangue, para despiste de álcool e estupefacientes.

O passageiro do táxi, que é de nacionalidade estrangeira, vai ser ouvido para memória futura.

O corpo da vítima mortal levado para o gabinete médico-legal de Faro.