Tensão no julgamento da morte de imigrante ucraniano

Houve choros, gritos e ameaças na sessão desta quarta-feira do julgamento de Danny Eusébio, um empresário hortícola da Póvoa de Varzim acusado de sodomizar e matar Oleg Bergovenko, um empregado ucraniano.

O tribunal de Matosinhos chamou testemunhas de defesa que, esperava-se, fossem apenas falar do caráter dos quatro arguidos, mas tudo mudou quando foi chamada Belandina Martins, viúva, de 72 anos, tia do principal arguido e cunhada da mãe deste, Maria, que é também arguida por, alegadamente, ter ajudado a disfarçar o crime, levando o corpo para sua casa.

Belandina começou por dizer que soube do crime "quando deu na televisão" e só depois falou com a cunhada que lhe terá dito que "o Danny foi preso, mas está inocente". A juiz-presidente achou estranho e perguntou-lhe se não tinha falado antes, pelo telemóvel, com a cunhada. Belandina respondeu que não, que preferia contactos pessoais, mas a magistrada chamou-a ao pé de si para lhe mostrar registos de mais de 20 chamadas, entre ela e a cunhada, no dia do crime.