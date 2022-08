Tenta afogar ex-namorada no rio após atirá-la de paredão duas vezes

Uma mulher, de 26 anos, escapou com vida depois de o ex-companheiro, de 30 anos, a ter atirado duas vezes de um paredão com quatro metros de altura, em Vila Praia de Âncora, e mergulhado a cabeça na água do rio até ela perder os sentidos. Julgando-a morta, foi-se embora, mas a vítima recuperou e foi alertar as autoridades, que o prenderam. Já havia queixas anteriores por violência doméstica. Ficou em prisão preventiva.

O caso aconteceu no sábado passado, de madrugada. Após uma discussão, o ex-companheiro, que a perseguia por não aceitar o fim da relação, atacou-a com murros e pontapés, principalmente na face. Por duas vezes atirou-a de uma altura de quatro metros de cima do paredão para a praia. A mulher ainda tentou escapar, mas, diminuída fisicamente pelas quedas e manietada pelo agressor, não conseguiu.

A Polícia Judiciária (PJ) acredita, no entanto, que o homem tinha intenção de a assassinar. "Depois, arrastou-a até ao rio Âncora e, apertando-lhe o pescoço com violência, mergulhou a cabeça desta na água, no intuito de a matar por afogamento", descreve a PJ de Braga em comunicado. A mulher acabou por desfalecer e o homem, pensando que tinha conseguido matá-la, abandonou o local.