Tenta esfaquear motorista da Carris com garfo de churrasco

Um homem de 47 anos foi detido pela PSP em Marvila, Lisboa, por crimes contra a autoridade pública, integridade física e honra. Tentou esfaquear um motorista da Carris no pescoço e nos genitais.

O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira. O suspeito estava sem máscara no interior de um autocarro da Carris e foi alertado pelo motorista que tinha de colocar a máscara de proteção. O homem, além de não cumprir com o exigido, ameaçou o condutor e tentou agredi-lo com um garfo de churrasco na zona do pescoço e genitais.

A vítima conseguiu defender-se e apenas sofreu ligeiras escoriações. Após as agressões, o homem pôs-se em fuga. A PSP entretanto ocorreu ao local e foi no seu encalço. O suspeito foi intercetado e ainda tentou resistir, mas acabaria por ser detido. Tinha em sua posse o garfo usado momentos antes.

Segundo a PSP, o homem, de 47 anos, "apresenta um vasto historial na prática de crimes, destacando-se dezenas de furtos praticados em áreas comerciais e ainda de ofensas e ameaças à integridade física, tendo inclusivamente, em novembro do ano transato, sido detido pela PSP por ameaças com recurso a uma arma branca".

Com base no histórico do detido, e a ausência de predisposição em se apresentar voluntariamente em Tribunal, foi conduzido ao mesmo, sendo-lhe agendado julgamento para dia 28 de fevereiro.