Tenta matar duas mulheres e suicidar-se em Beja

Um homem tentou matar duas mulheres com tiros de caçadeira, esta quinta-feira, tentando suicidar-se de seguida com recurso a um produto pesticida.

As tentativas de homicídio ocorreram cerca da meia-noite e meia, no Loteamento Poço da Figueira, junto ao lar "Entardecer Solidário", na freguesia de Vidigueira, e foram cometidas por um indivíduo de São Matias, no concelho de Beja, localidade onde tentou matar-se,

As duas mulheres, de cerca de 50 anos, uma das quais mantinha uma relação íntima com o agressor, saíam do lar depois de cumprirem o horário de trabalho, quando o homem disparou dois tiros de caçadeira contra a companheira, acabando por atingir a outra mulher, que está em estado grave.

De seguida, o suspeito, Paulo D., de 54 anos, fugiu para casa, onde ingeriu o produto químico para pôr fim à vida.

A GNR foi chamada para a ocorrência, e depois de os militares perceberem os contornos da situação, o caso foi comunicado ao comando do Destacamento Territorial de Beja, que acionou o Núcleo de Investigação Criminal, tendo cercado a zona onde o homem se barricou. Cerca das três horas, os guardas entraram em casa do indivíduo, deparando-se com o homem a beber o produto.

Tanto o suspeito como as duas vítimas foram conduzidos para o Hospital de Beja, onde o agressor se encontra sob detenção da GNR, para depois ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Cuba.

Na ocorrência em Vidigueira, estiveram 13 operacionais dos Bombeiros de Vidigueira, a VMER do Hospital de Beja e a GNR, apoiados por sete veículos. Em São Matias, estiveram 18 operacionais, dos Bombeiros de Beja e da GNR, apoiados por quatro veículos. Inspetores da Polícia Judiciária de Faro estiveram no local a recolher provas.