Tenta matar homem que testemunhou contra si em tribunal

Um jovem de 19 anos foi detido por tentativa de homicídio, em Matosinhos. No mês passado, esfaqueou violentamente um homem que tinha testemunhado contra si em tribunal. Fugiu mas foi agora detido na Covilhã.

O caso ocorreu na noite de 8 de maio, junto a um estabelecimento de restauração na Senhora da Hora, Matosinhos. O detido abordou a vítima, que tinha sido testemunha num processo em que era suspeito do crime de tráfico de droga, e agrediu-a com violência com recurso a uma arma branca.

Segundo um comunicado da PJ, o agredido sofreu ferimentos graves e só não veio a morrer devido à intervenção médica de urgência. Após o ataque, o suspeito passou a mudar frequentemente de residência para evitar a detenção. Porém, diligências de investigação permitiram localizar e deter o indivíduo na cidade da Covilhã.

O jovem, indiciado pelo crime de homicídio na forma tentada, será apresentado a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.