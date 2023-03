Tenta matar tio durante o velório do pai

JN Hoje às 16:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 30 anos foi detido por tentativa de homicídio, em Setúbal. Deu três golpes com uma arma branca na cabeça do tio, de 58 anos, quando velava o próprio pai, numa igreja em Setúbal.

O caso ocorreu ao final da tarde de ontem, quinta-feira. O suspeito encontrava-se no interior da igreja a velar o corpo do pai quando se apercebeu da presença do tio.

"Movido por um espírito de vingança e por desavenças antigas, dirigiu-se à respetiva habitação, muniu-se de uma arma branca e, de seguida, regressou ao local do velório e, com clara intenção de lhe tirar a vida, desferiu três golpes na cabeça da referida vítima", descreve a PJ em comunicado.

PUB

O agressor seria detido, fora de flagrante delito, pela PJ de Setúbal, em colaboração com a PSP. Está indiciado de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada. Será apresentado a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.