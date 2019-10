Tentaram agredir à pedrada seguranças de discoteca em Santo Tirso

Ana Correia Costa Hoje às 19:05 Facebook

A PSP foi obrigada a intervir, na manhã deste domingo, à entrada da discoteca Pedra do Couto, em Santa Cristina do Couto, Santo Tirso, para conter tentativas de agressão aos seguranças do estabelecimento.

Os desacatos ocorreram cerca das 8 horas, alegadamente quando alguns indivíduos tentavam entrar na discoteca e viram o acesso negado. Em retaliação, arremessaram pedras contra os seguranças.

O incidente não tomou proporções maiores graças à pronta intervenção da PSP, que já se encontrava no local de prevenção com alguns agentes.

Posteriormente, foram auxiliados por elementos da Equipa de Intervenção Rápida, que estava nas imediações, dada a grande afluência de público esperada ontem na Pedra do Couto, que promovia a festa do seu 36° aniversário.

Os distúrbios não causaram feridos, mas levaram à detenção de um indivíduo, com cerca de 30 anos, por ameaças, tentativa de agressão aos seguranças e ainda por resistência e coação sobre funcionário, por ter resistido à detenção.