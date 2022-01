Tentaram agredir agentes PSP após desacatos na Baixa

Hoje às 18:08 Facebook

Dois homens, com 21 e 25 anos, foram detidos pela PSP por coagirem e tentarem agredir dois agentes que tentavam pôr termo a desacatos, na Rua de Santa Catarina, no Porto.

A Polícia foi chamada, cerca das 10.30 horas, à Rua de Santa Catarina, na Baixa do Porto, onde estavam a decorrer desacatos.

No local e quando os agentes procediam a diligências policiais no sentido de cessar com tal comportamento, foram coagidos e alvo de tentativas de agressão pelos dois indivíduos, um estudante e o outro desempregado, pelo que foram detidos.