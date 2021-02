Tentaram furar cerca sanitária com uma carrinha de venda de pão

RP Hoje às 09:25 Facebook

Dois jovens, de 18 e 20 anos, falsificaram declarações da entidade patronal e foram intercetados pela GNR, numa carrinha de venda de pão, em Rabo de Peixe, Açores, a tentarem furar a cerca sanitária.

Os dois homens foram constituídos arguidos por desobediência ao confinamento decretado no dia 29 do mês passado, que determinou uma cerca sanitária na localidade de Rabo de Peixe.

No âmbito de uma ação de policiamento, os militares detetaram na freguesia de São Roque uma carrinha de venda de pão pertencente a uma padaria da freguesia de Rabo de Peixe.

"No decorrer da fiscalização, os indivíduos apresentaram declarações da entidade patronal que lhes permitiam sair do cerco sanitário. Após diligências policiais, foi possível apurar-se que as declarações eram falsas", afirma a GNR em, comunicado.

Foi elaborado um auto de notícia pelo crime de desobediência e por falsificação de documentos, tendo os indivíduos sido constituídos arguidos e acompanhados até às suas residências, para cumprimento do confinamento obrigatório.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Ponta Delgada.