Tentaram invadir esquadra da PSP para libertar detido

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Familiares e amigos de condutor apanhado sem habilitação legal insultaram e tentaram agredir polícias. Agentes controlaram situação.

Familiares e amigos de um homem detido por estar a conduzir sem ter habilitação legal tentaram invadir a esquadra da PSP, da Brandoa, na concelho da Amadora. Também insultaram e tentaram agredir os agentes que se encontravam de serviço e, no final, dois homens foram detidos.

O caso aconteceu na manhã da última terça-feira, quando os polícias identificaram e detiveram um condutor que não dispunha da obrigatória carta. O indivíduo foi, então, levado para a esquadra da Brandoa para ser sujeito às diligências necessárias, mas depressa a notícia da detenção chegou aos ouvidos dos seus familiares e amigos. Pouco tempo depois, estes concentraram-se em frente às instalações policiais.

Segundo o JN apurou, os manifestantes exigiam a libertação do homem sem carta de condução e insultaram e tentaram agredir os agentes que se encontravam no local. No momento de maior tensão, terão tentado invadir a esquadra para, à força, libertar o detido.

Os polícias conseguiram, porém, controlar a situação e acabaram por deter dois dos manifestantes.