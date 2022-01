"Tentativa de homicídio". Jogadores de futebol atacados e insultados em Ovar

Salomão Rodrigues e Rui Almeida Santos Hoje às 17:41 Facebook

A Brasil Soccer Academy, empresa de gestão e representação de atletas, denunciou, nas redes sociais, alegadas agressões a jogadores de futebol, em Ovar.

De acordo com uma publicação divulgada nas redes sociais, durante a madrugada de segunda-feira, a residência dos atletas que jogam na Ovarense "foi invadida por marginais, que depredaram a casa, quebraram o mobiliário e atentaram contra a vida dos jogadores, com tentativa de homicídio".

Segundo a empresa, os autores do ataque são "meliantes locais, já conhecidos pelas autoridades". Terão entrado na habitação "armados com facas, barras de ferro e outros tipos de armas brancas e atentaram contra a vida dos que estavam no local". Os atacantes foram acusados ainda de proferirem insultos racistas aos jogadores brasileiros que jogam na Ovarense.

Diz, ainda, a empresa que, "o pior não ocorreu pois nossos atletas conseguiram fugir e se esconderam ao longo da noite nas matas, só saindo ao amanhecer".

O caso já foi comunicado às autoridades.

Claque da Ovarense demarca-se de invasão a moradia e diz que "as autoridades já conhecem os autores"

A claque da Ovarense negou, em comunicado, qualquer ligação à invasão a uma residência, no Furadouro, em Ovar, onde moram alguns atletas do clube ligados à Brasil Soccer Academy, empresa de agenciamento de jogadores e gestão desportiva com a qual o emblema de Ovar tem uma parceria.

Numa nota publicada nas redes sociais, o grupo de adeptos "repudia" um ato em que garante não se rever e adianta que "as autoridades já conhecem os autores" do ataque. "Nós também sabemos quem são, e essas pessoas nunca serão bem-vindas ao nosso setor, pois não nos identificamos com tais comportamentos, nem com racismo e xenofobia", completam.

"Essas pessoas são tudo menos Ovarense e vareiros de verdade, pois somos um povo que recebe bem seja lá qual for a religião ou a raça", reforça a claque do clube de Ovar, que compete na Divisão de Elite da A. F. Aveiro.

No comunicado, é ainda aventada uma possível justificação para o sucedido, que nada terá a ver com futebol, "mas sim com mulheres", podendo o caso estar ligado a questões passionais envolvendo um ou mais atletas que residem na referida moradia.