Tentativa de suicídio adensa mistério de empresário desaparecido

São cada vez mais misteriosos os contornos que envolvem o desaparecimento de Fernando Conde, empresário de Guimarães que a família procura de forma desesperada há oito dias.

Na quarta-feira à tarde, um outro empresário, que já foi ouvido no caso, tentou cometer suicídio em casa. O caso passou a ser investigado pela Polícia Judiciária do Porto, que mantém em aberto todas as hipóteses, incluindo sequestro, homicídio, acidente ou desaparecimento voluntário.

Ao que tudo indica, o empresário, ligado a negócios da noite, terá sido ouvido no fim de semana como testemunha, pois foi apontado pela família como sendo o cliente com quem Fernando Conde, de 63 anos, se iria encontrar na noite em que desapareceu, a 8 de janeiro.

Nessa noite, Fernando Conde saiu de casa supostamente para ir à zona de Caldas das Taipas ter com um cliente e prestar um serviço de eletricidade. Nunca mais deu notícias e terá sido visto num café da vila taipense. Entretanto, o Ministério Público de Guimarães ordenou a realização de buscas no rio Ave, em Sande Vila Nova, a cerca de dois quilómetros de Caldas das Taipas.

