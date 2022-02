Tentou assaltar loja no Porto com carro furtado e foi detido após perseguição

R.P. Hoje às 12:24 Facebook

A PSP deteve esta quinta-feira, cerca das 3 horas da madrugada, após perseguição, um homem que tentou assaltar uma loja, na Rua de João de Deus, no Porto, conduzindo um carro que havia furtado momentos antes.

O indivíduo, que estava alcoolizado, só parou após embater num semáforo no cruzamento da Avenida da Boavista com a Avenida Antunes Guimarães. O detido, com 35 anos, que reside em Leça do Balio, Matosinhos, havia furtado o automóvel não muito longe, em Custoias, e usou-o para arrombar a montra do estabelecimento.

Quando viu os agentes, que seguiam num carro-patrulha, fugiu a grande velocidade. Só parou depois de embater no semáforo, mas ainda tentou fugir a pé, mas foi intercetado pelos agentes.

Na sua posse foram encontradas diversas ferramentas, que lhe foram apreendidas, assim como um aparelho eletrónico de desbloqueamento de sistemas de segurança das viaturas.

Depois de submetido ao teste de álcool veio a verificar-se que se encontrava a conduzir embriagado.