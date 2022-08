Tentou atropelar policias por temer ser multado por escape barulhento

R.P. Hoje às 16:04 Facebook

Um homem tentou atropelar agentes da PSP e fugiu durante cerca de quatro quilómetros pelo centro de Coimbra, por temer ser multado pelo barulho que o seu carro fazia. Durante a fuga colocou em risco diversos peões.

O incidente, que terminou ontem, pelas 18.40 horas, na Avenida Fernão de Magalhães, começou durante uma ação de fiscalização rodoviária na Avenida de Emídio Navarro. Ali foi efetuado o sinal de paragem a um veículo conduzido por um homem, com 23 anos, que desobedeceu e iniciando uma fuga com "uma condução perigosa e tentativa de atropelamento aos Polícias, desrespeitando a sinalização rodoviária, colocando em perigo os demais utentes da via".

Os agentes moveram-lhe uma perseguição, tendo sido intercetado na Avenida de Fernão de Magalhães, após ter "colocado em risco várias pessoas que se encontravam a efetuar a travessia de passadeiras, tendo também efetuado diversas manobras perigosas", referiu a PSP.

Confrontado pela PSP, o indivíduo referiu que se colocou em fuga por temer que iria ser alvo de uma contraordenação, dado que o escape do veículo onde o mesmo se fazia transportar, emitia muito ruído.