Tentou esfaquear ex-mulher e golpeou vizinho que a ia defender

Um homem, com 57 anos, ficou em prisão preventiva após ter tentado esfaquear a mulher, nos Olivais, em Lisboa, Um vizinho que tentou defender a vítima foi golpeado numa mão.

Agentes da Divisão de Investigação Criminal da PSP foram alertados, no passado domingo, cerca das 23.20 horas, para uma situação de violência doméstica. Junto da residência da vítima, foram informados de que o ex-marido a estava a ameaçar de morte, tendo na sua posse uma faca.

"Já no interior do lote, verificou-se a presença de um vizinho da vítima, ferido numa mão. O ferimento resultou do seu envolvimento com o suspeito, na tentativa de proteger a vítima das intenções do agressor, acabando por conseguir retirar a faca da posse do suspeito", refere a PSP.

Os polícias foram ao encontro do suspeito que, "com uma atitude hostil e agressiva tentou furtar-se à ação policial", mas foi detido no local pelo crime de violência doméstica.

A vítima tinha terminado há quatro meses um casamento de 32 anos, "o que levou ao descontentamento do suspeito, levando à degradação da relação interpessoal, aumentando assim os níveis de agressividade e ameaças contra a vida ao longo dos últimos dias."

Ouvido em primeiro Interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.