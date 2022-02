Tentou matar a mulher à facada nas Caldas da Rainha

Reis Pinto Hoje às 11:33 Facebook

A PSP deteve, na quinta-feira, nas Caldas da Rainha, um homem, com 62 anos, que esfaqueou a mulher, de 58 anos. Os gritos de socorro da vítima foram ouvidos pelos vizinhos, que alertaram a PSP. Quando os agentes chegaram o agressor fechou-se em casa, deixando a mulher ensanguentada no exterior do apartamento, obrigando a Polícia a arrombar a porta.

O alerta foi dado, pelas 23 horas, quando o suspeito desferiu algumas facadas na zona abdominal e braços da vítima, no interior da habitação. Na sequência do referido ataque, alguns vizinhos residentes no mesmo prédio ouviram os gritos de aflição e de pedido de ajuda e socorro e ligaram para o 112.

"De imediato foi montado um dispositivo no terreno, envolvendo várias valências policiais, com vista à deslocação para o local e evitar possíveis fugas do suspeito do local onde ocorrera a tentativa de homicídio em contexto de violência doméstica. Já no prédio encontrava-se a vítima, ensanguentada e em estado grave", revelou, em comunicado, a PSP.

No momento da chegada dos agentes o homem fechou-se em casa e deixou de responder aos chamamentos das autoridades.

"Deste modo, enquanto se faziam diligências no sentido de perceber a eventual existência de armas de fogo e face ao comportamento adotado, foi decidido arrombar de imediato da porta, permitindo ainda a detenção do suspeito", sublinha a PSP, destacando que, "num gesto e ato de cidadania, uma vizinha auxiliou a vítima num primeiro momento".

A vítima encontra-se livre de perigo, após ter sido submetida a intervenção cirúrgica no Centro Hospitalar do Oeste - Unidade de Caldas da Rainha.

O agressor está também internado no hospital visto ter ingerido dezenas de comprimidos e consumido bebidas alcoólicas.

A competência da investigação recairá na Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria.