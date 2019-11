Homem em fuga após tentar matar ex-mulher e sogra

Ana Luísa Delgado Hoje às 11:39 Facebook

Duas mulheres, de 54 e 79 anos, ficaram feridas com gravidade, domingo à noite, depois de o ex-marido de uma delas as ter baleado, em Reguengos de Monsaraz, Évora.

O suspeito, ex-marido da mulher de 54 anos, colocou-se em fuga depois do crime, no lugar da Cumeada, e está a ser procurado pela autoridades, estando o caso entregue à Polícia Judiciária. O alerta para o crime foi dado cerca das 22 horas.

As duas vítimas foram, inicialmente, transportadas para o Hospital de Évora, mas dado a gravidade dos ferimentos, foram depois transportadas para hospitais de Lisboa: uma deu entrada no Santa Maria e outra no São José.

No local, estiveram os Bombeiros de Reguengos, INEM e GNR.