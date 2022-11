Tentou matar três homens a tiro no Bairro da Pasteleira Nova

Reis Pinto Hoje às 11:32 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, com 24 anos, indiciado por três crimes de homicídio na forma tentada e de detenção de arma proibida. É suspeito de, na noite do passado dia 15 de julho, no Bairro da Pasteleira Nova, no Porto, ter atingido três homens a tiro.

Segundo refere a PJ, em comunicado hoje divulgado, "o arguido, residente no Grande Porto, empunhando uma espingarda do tipo 'shotgun', disparou contra três homens, de 47, 51 e 56 anos, atingindo-os e provocando ferimentos graves a uma das vítimas e ferimentos ligeiros às duas restantes".

O detido, com antecedentes pelos crimes de roubo, sequestro, detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes, vai agora ser ouvido em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.