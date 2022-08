Tentou matar três pessoas em Loures e fugiu para o Reino Unido

Reis Pinto Hoje às 10:27 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) localizou, no Reino Unido, um indivíduo que tentou matar a tiro três pessoas, em Loures. O crime ocorreu após uma discussão num estabelecimento comercial.

O detido, de 28 anos, "está fortemente indiciado pela prática de três crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, com uso de arma de fogo, ocorridos na via pública, na madrugada do dia 14 de dezembro de 2020", refere a Polícia Judiciária em comunicado divulgado esta segunda-feira.

"Os factos ocorreram na sequência de uma altercação mantida, inicialmente, no interior de um estabelecimento comercial e, posteriormente, na via pública, entre o agressor e as vítimas, vindo a culminar com a utilização de uma arma de fogo pelo arguido para atingir as vítimas, duas das quais com gravidade e com necessidade de internamento em meio hospitalar", revelou a PJ.

As diligências efetuadas levaram à identificação do suspeito e à obtenção de informação acerca da sua fuga para o Reino Unido, logo após a prática dos crimes, "dando lugar ao desenvolvimento de diligências com as Autoridades Policiais e Judiciárias daquele país, no contexto da cooperação policial e judiciária internacional, logrando-se a sua localização, detenção e extradição, a qual que veio a ocorrer no dia de ontem [este domingo]".

O arguido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.