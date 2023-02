Testemunha diz que Pedro Guerra "só fala do que tem a certeza"

As testemunhas ouvidas, esta segunda-feira, no julgamento de Pedro Guerra, comentador benquista acusado de dois crimes de difamação, num processo movido pelo F. C. Porto e pelos dirigentes portistas Pinto da Costa e Luís Gonçalves, defenderam que aquele "só fala do que tem a certeza".

No programa "Prolongamento", da TVI 24, Pedro Guerra questionou a mudança "súbita" do árbitro de um jogo, em 2018, entre o Belenenses e o F. C. Porto. Estava nomeado Fábio Veríssimo, mas em seu lugar apareceu Carlos Xistra. Os portistas venceram graças a um penálti controverso.

Segundo a acusação, Pedro Guerra deu a entender que a mudança de árbitro se deveu a pressão do F. C. Porto e desafiou o Conselho de Arbitragem a dar explicações. Mas aquela troca deveu-se à morte de um familiar direto de Fábio Veríssimo.