Testemunha falta e adia final de julgamento de Ricardo Salgado

As últimas testemunhas no processo contra Ricardo Salgado iam ser ouvidas esta sexta-feira no Tribunal de Lisboa e em seguida estavam agendadas as alegações finais, mas a falta de uma testemunha obrigou a adiar dos trabalhos.

Trata-se de Jean-Luc Schneider, ex-administrador da ESFIL responsável pela operacionalização de transferência na Espírito Santo Enterprises na Suíça. A testemunha já tinha alertado o tribunal sobre a ausência e será agora ouvida no próximo dia 25, altura em que ocorrem as alegações finais do julgamento.

Nesta sessão de julgamento foi ouvido o padre Avelino Alves, Alain Rukavina e o advogado Ricardo Gaspar Rosado de Carvalho.

Alguns lesados do BES manifestaram-se no exterior do tribunal e no final reclamaram junto do advogado de Ricardo Salgado o dinheiro que perderam. Junto do advogado lembraram as palavras do antigo presidente da República, Cavaco Silva, sobre a confiança que tinha no então BES e questionaram sobre as provisões que existem para os lesados.

Os manifestantes envergaram cartazes onde se lê frases como: "Novo Banco, paga o que deves" e "Banco de Portugal irresponsável".