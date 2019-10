Testemunha responsabiliza ex-namorado "violento" pela morte de amigo à facada

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Cátia Souto, a jovem que esteve na origem de uma rivalidade entre dois homens, que culminou no homicídio "por engano" de um pescador de Viana do Castelo, foi ouvida em julgamento no Tribunal daquela cidade, esta quinta-feira. Responsabilizou o ex-namorado, Ilídio Rodrigues, pelo desfecho fatal que a situação teve.

A mulher contou, perante o coletivo de juízes que está a julgar o caso da morte à facada de Vítor Coimbra, de 22 anos, que, tanto ela própria como Fábio Araújo, seu parceiro amoroso na altura, foram alvo de reiteradas ameaças de morte e insultos por parte de Ilídio.

Cátia acudou acusou-o de "ser violento, beber, consumir cocaína e 'ganzas'" e de "não aceitar" que ela terminasse o relacionamento, que mantiveram havia "três ou quatro meses". A mulher contou que Ilídio publicou, por vingança, o seu número de telefone e de uma sua amiga, Flávia Cunha, "em sites e grupos do Whatsapp de cariz sexual".

Segundo a testemunha, Ilídio "estava constantemente a mandar mensagens" insultuosas para o seu telemóvel. Acompanhada de Fábio, com quem namorava na altura, de Flávia e do namorado desta, Carlos Ferraz, dirigiram-se, a 10 de dezembro do ano passado, à residência de Ilídio, na Travessa do Pico, em Areosa, Viana do Castelo.

"O Carlos e o Fábio ficaram chateados com a situação. O Fábio queria armar a confusão toda e partir tudo, mas não foram com intenção de matar. Quiseram resolver aquilo das mensagens pessoalmente", contou. "A situação precipitou-se", acrescentou Cária, sustentando que "o Ilídio [por telefone, na tarde dos acontecimentos] insistiu para o Fábio ir lá" a casa. "Foi ele que provocou", argumentou.

As declarações foram produziadas durante a segunda sessão do julgamento do homicídio de Vítor Coimbra, de 22 anos, em dezembro de 2018. São arguidos Fábio Araújo, 28 anos, natural de Santo Tirso e residente em Fradelos, Famalicão, e Carlos Ferraz, 33 anos, natural de Coimbra com residência em Campos, Vila Nova de Cerveira.

Segundo a acusação, dirigiram-se na companhia das namoradas a casa de Ilídio, "com a finalidade de lhe dar um corretivo". Cátia indicou a residência do "ex" e Fábio Araújo, que entretanto confessou o crime na primeira sessão do julgamento, fazendo crer que o cometeu de forma involuntária, levou uma faca de cozinha com 34 centímetros.

Após tocar à campainha, envolveram-se em confrontos com Ilídio e o Vítor, que naquela altura se encontrava em casa do amigo, atingiu Vítor nas costas. Este morreu uma hora depois no hospital de Viana. Esta quinta-feira, também foi ouvida Flávia, que negou a intenção de matar e considerou "uma injustiça o que o Fábio fez". O julgamento prossegue dia 7 de novembro às 9.30 horas.