Testemunho: Cidade Universitária é "algo ao estilo da 'BBC Vida selvagem'"

Hoje às 22:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Luana Maia, estudante da Faculdade de Direito de Lisboa, enviou ao JN um relato sobre os crimes que diz ocorrerem na Cidade Universitária, na sequência do homicídio de um jovem no último fim de semana.

"Um jovem de 24 anos morreu esfaqueado, junto à Faculdade de Ciências, na zona do Campo Grande, em Lisboa, no sábado à noite", noticiou o "Jornal de Notícias" de 29.12.2019.

Quero eu, aluna da Faculdade de Direito, que fica na Cidade Universitária de Lisboa, dizer que este não foi o único ato criminoso que ocorreu, desde que comecei a tirar o curso, em 2016. Mas foi o mais grave.

Milhares de estudantes são aqui alvos fáceis para os ladrões, mas a Cidade Universitária também é um paraíso para os abusadores sexuais. Tanto assim é, que relatar histórias de assaltos ou assédios tornou-se, de forma escandalosa, um ato banal. Os crimes vão acontecendo diariamente.

Conto a minha pequena história. Um belo sábado ensolarado, pelas 10.30 horas, estava eu a passar pela Faculdade de Farmácia, quando fui abordada por um homem de alguma idade, que se me dirige com ar de quem estava perdido, e me disse: "Menina, desculpe. Era só para dizer que gostava de ter uma namorada com um par de mamas tão grandes como as suas". A minha única reação foi começar a correr, de tão assustada e agoniada que estava.

Todavia, esta é a história menos chocante que eu tenho para contar - se juntasse as desventuras das minhas colegas, dava um livro. E eu ou alguma de nós apresentámos queixa? Não! Às vezes, por não sabermos identificar as pessoas, outras porque simplesmente não queremos recordar.

As associações académicas já tomaram a iniciativa de protestar, mas até agora parece que ninguém ouviu os pedidos de ajuda, e a Cidade Universitária teima em tornar-se algo ao estilo da "BBC Vida selvagem", sendo os estudantes as presas fáceis e débeis.

Outra situação, já reportada pelos meios de Comunicação Social, mas à margem do crime, são as várias orgias que ocorrem principalmente nos parques de estacionamento, nos locais sem iluminação, que são muitos.

Esta mensagem é mais do que uma súplica, é um verdadeiro pedido de socorro. Portugal gaba-se de ser um dos países do Mundo com menor taxa de criminalidade, mas não é isso que eu sinto no dia a dia.

Está mais do que na altura de a Câmara Municipal de Lisboa, o Ministério da Administração Interna e a Universidade de Lisboa olharem para a Cidade Universitária como um local de risco.

Luana Pinto Maia

Aluna da Fac.Direito da Univ. Lisboa