Teve o pai morto na cama de pijama vestido durante anos

Mulher usava lixívia para ocultar dos vizinhos o cheiro do corpo em putrefação. Caso só foi conhecido quando ela morreu e é um mistério.

Idalina Carvalho ficou estupefacta ao saber que o vizinho Custódio, que julgava ter falecido há mais de dez anos e para cujo funeral até contribuíra, ajudando a pagar uma coroa de flores, afinal estava mumificado, de pijama vestido, na cama, na casa em Linda-A-Velha, Oeiras, onde vivia com a filha. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária e só foi descoberto porque a filha, talvez a única pessoa capaz de o esclarecer, também morreu e o cheiro do seu corpo em decomposição alertou os vizinhos.

"Não sei o que pensar, é inexplicável, um grande mistério, o prédio juntou-se para comprar uma coroa para o funeral do senhor e afinal não houve", diz a vizinha do número 67 da Avenida Tomás Ribeiro, onde no domingo os bombeiros encontraram os corpos de Anabela e do pai. A mulher terá morrido recentemente por causas que só a autópsia irá determinar e viveu durante anos com o cadáver do progenitor sem que ninguém desse por isso.