Tiro disparado em confrontos entre grupos rivais no Barreiro

Um conflito entre dois grupos nas ruas do Barreiro, durante a tarde deste sábado, terminou com um suspeito a disparar contra um rival. O alvo do disparo não foi atingido e o suspeito colocou-se em fuga. A Polícia Judiciária de Setúbal vai agora tentar localizar o suspeito.

O caso ocorreu pelas 16 horas na Avenida do Bocage, no centro do Barreiro. Nos conflitos participaram cerca de cinco pessoas, divididas em dois grupos. As motivações são, por agora, desconhecidas.

Os moradores filmaram o sucedido através de telemóveis quando ouviram os gritos na rua. Nas imagens, pode-se ver um homem a disparar na direção de um rival e colocar-se de imediato em fuga.

No momento do disparo, várias pessoas que circulavam na rua, moradores e transeuntes, fugiram do local. O vídeo não mostra, ainda assim, qualquer agressão entre os envolvidos.

A PSP foi acionada, mas quando chegou ao local, já todos os envolvidos neste conflito se colocaram em fuga. A PSP ainda tentou localizá-los, mas sem sucesso. Os agentes receberam uma pista que indicava a presença de um dos suspeitos numa rua paralela ao local do disparo, mas a tal foi infrutífera.

O caso passou agora para a Polícia Judiciária de Setúbal, que vai investigar e tentar localizar e deter o autor do disparo.