Tiroteio em bar no centro do Porto faz pelo menos um ferido

Reis Pinto Hoje às 11:51, atualizado às 12:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma rixa entre dois grupos, num bar do centro do Porto, terminou, este domingo de manhã, com uma troca de tiros. Pelo menos, uma pessoa ficou ferida.

A Polícia foi chamada, este domingo de manhã, para uma desordem entre dois grupos, no bar "Bling", na Travessa de São Brás, perto da Igreja da Lapa, no Porto. Segundo apurou o JN, a disputa entre os dois grupos culminou com uma troca de tiros. Uma pessoa ficou ferida e foi levada do local em carro particular.

No local, encontra-se a Polícia Judiciária e a PSP, reforçada com uma unidade do Corpo Especial de Polícia, que já entrou no estabelecimento de diversão noturna, por se suspeitar que no interior ainda estivessem intervenientes no confronto.

50 pessoas foram identificadas pelas autoridades. O trânsito naquela zona da cidade encontra-se condicionado.